Consumo de carvão finlandês sobe – CMIO

O país da UE reabriu usinas movidas a carvão para gerar eletricidade depois que o fornecimento russo parou

O consumo de carvão na Finlândia aumentou 10% no ano passado em comparação com 2021, já que o país aumentou seu uso na geração de energia e aquecimento, informou o Statistics Finland na quarta-feira.

O maior aumento foi registrado no segundo trimestre de 2022, quando as reservas de carvão aumentaram 23% em relação ao ano anterior, totalizando 1,49 milhão de toneladas, e o consumo aumentou mais de um quarto anualmente.

“O consumo de carvão como combustível na geração de eletricidade e calor e na manufatura foi de 2.015 mil toneladas”, disse a agência.

Isso contrasta fortemente com os planos de transição de energia verde da Finlândia. Em 2018, o governo do país prometeu proibir o uso de carvão no setor de energia a partir de 2029. No entanto, no ano passado, Helsinque teve que reviver algumas das usinas a carvão anteriormente desativadas depois que as importações da Rússia diminuíram.

Moscou parou de fornecer energia à Finlândia em maio passado, depois que a concessionária russa Inter RAO não recebeu pagamentos pela eletricidade vendida por meio da bolsa pan-europeia Nord Pool.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Importações de carvão e gás da Coreia do Sul atingem recorde – mídia

A UE tem buscado alternativas ao petróleo e gás russos, pois prometeu acabar com sua dependência da energia do país atingido pelas sanções. A crise global de energia decorrente do aumento dos preços do gás natural levou o uso de carvão a uma alta de dez anos no ano passado, de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE).

Em particular, a demanda por combustível fóssil, a maior fonte de eletricidade, aumentou significativamente na UE e deve permanecer alta nos próximos anos, já que muitos países reabriram suas usinas movidas a carvão, apesar de uma agenda verde devido aos temores de escassez de gás. . Os estados membros da UE devem aumentar a produção de carvão em 2,7 milhões de toneladas em 2023, disse a AIE.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT