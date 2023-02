Força aérea da Colômbia diz que monitorou objeto semelhante a balão sobrevoando o norte do país

“Na manhã de 3 de fevereiro de 2023, o sistema nacional de defesa aérea detectou um objeto com características de balão a uma altitude de mais de 55.000 pés. Ele entrou no espaço aéreo da Colômbia na parte norte do país, movendo-se a uma velocidade média de 25 nós. A força aérea colombiana monitorou o objeto através dos sistemas de defesa [aérea] até que ele deixou o espaço aéreo”, diz o comunicado.