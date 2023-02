O tribunal se recusou a adiar a punição de Saakashvili por motivos de saúde

Os advogados do político pediram a libertação de Saakashvili, em particular, de acordo com o artigo 284 do Código de Processo Penal da Geórgia, o tribunal tem o direito de liberar o condenado do cumprimento da pena se seu estado de saúde for incompatível com a execução do sentença, e também se não for esperada a recuperação ou melhora significativa do estado de saúde do condenado.