Militares do Reino Unido podem ficar sem munição em uma única tarde – ex-comandante – CMIO

As forças armadas britânicas foram “esvaziadas por cortes de gastos”, disse o general Richard Barrons

O Reino Unido pode esgotar seus estoques de munição em poucas horas caso seja arrastado para combates em larga escala, alertou um ex-comandante britânico na quinta-feira. Esta e outras questões tornam as forças armadas do Reino Unido impróprias para serem consideradas “camada superior” Membro da OTAN, disse ele.

O general aposentado Richard Barrons, que anteriormente chefiou o Comando das Forças Conjuntas do Reino Unido, soou o alarme em um artigo publicado pelo The Sun no qual ele disse que a força de combate foi “esvaziado por cortes de gastos”.

Barrons afirmou que as forças armadas britânicas “são menores e menos prontos para lutar do que em qualquer momento da memória viva.” Ele também alertou que o Exército do Reino Unido está a caminho de ficar abaixo de 76.000 soldados. No entanto, mesmo esses militares muitas vezes não recebem treinamento adequado, observou Barrons.

Tanques britânicos, veículos blindados e peças de artilharia datam principalmente do século anterior, enquanto “anos de cortes na produção de munição significam que, para alguns tipos de armas importantes, o exército acabaria em uma tarde movimentada”, disse o general.













Barrons acrescentou que a Marinha Real e a Força Aérea estão “em melhor forma” e vangloriar-se de alguns “excelente equipamento moderno,” mas alertou que sem pessoal experiente, munição e peças sobressalentes, eles podem se tornar apenas um “vitrine brilhante” sem muito para mostrar no campo de batalha real.

O ex-comandante disse que o Reino Unido deveria se concentrar na Europa, argumentando que o “A inclinação para a Ásia pode esperar.” Ele instou Londres a investir em capacidades modernas, incluindo drones, mísseis e capacidades de guerra cibernética e eletrônica. A Grã-Bretanha também deve dobrar suas reservas para 60.000 soldados, disse ele.

Em relação à Rússia, Barrons estimou que para conseguir lidar com uma “ataque surpresa,” o exército britânico precisará gastar “3 bilhões de libras (US$ 3,67 bilhões) este ano e todos os anos nos próximos dez anos.”

O secretário de Defesa britânico, Ben Wallace, admitiu na Câmara dos Comuns na segunda-feira que os militares foram “esvaziado e subfinanciado”. Seus comentários seguiram uma reportagem da Sky News alegando que um general dos EUA havia dito a Wallace que as forças britânicas estão “quase nível dois” em termos de capacidade de combate.