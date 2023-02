Índia abandona dólar para contornar sanções ao petróleo russo – Reuters – CMIO

As refinarias locais estão usando dirrãs dos Emirados Árabes Unidos para pagar a maior parte do petróleo russo comprado de traders de Dubai.

As refinarias indianas agora estão usando dirhams dos Emirados em vez de dólares americanos para pagar a maior parte do petróleo russo que compram por meio de comerciantes baseados nos Emirados Árabes Unidos, informou a Reuters na semana passada, citando fontes familiarizadas com o assunto.

As autoridades indianas não apoiaram as medidas contra a Rússia adotadas pelo G7 em resposta ao conflito na Ucrânia. As medidas visam cortar as receitas de energia de Moscou.

Um teto de preço de US$ 60 por barril para as exportações de petróleo russo por via marítima foi introduzido pela UE, pelos países do G7 e pela Austrália em 5 de dezembro. ou abaixo do preço definido.

Uma medida semelhante voltada para as exportações de petróleo entrou em vigor em 5 de fevereiro. Ela estabelece o preço dos produtos petrolíferos refinados importados da Rússia em US$ 100 por barril de diesel e US$ 45 por barril de óleo combustível.













Embora Nova Délhi tenha decidido não participar das restrições, os bancos e instituições financeiras indianas permanecem cautelosos quanto à compensação de pagamentos para não entrar em conflito involuntariamente com outras medidas introduzidas contra a Rússia.

Tentativas anteriores de pagar os comerciantes de petróleo russo em dirhams por meio de bancos de Dubai falharam, forçando as refinarias indianas a voltar para a moeda dos EUA. O State Bank of India, o principal banco do país, está agora a liquidar os pagamentos em dirham, disseram as fontes à agência noticiosa, revelando alguns detalhes das transacções.

As refinarias indianas fazem a maior parte de suas compras de petróleo bruto russo de comerciantes com sede em Dubai, incluindo Everest Energy e Litasco, uma unidade da petroleira russa Lukoil.

Em julho do ano passado, surgiram relatos na mídia de que a Rússia esperava que alguns compradores indianos pagassem pelo petróleo em dirhams. Mais tarde, as refinarias indianas também se voltaram para o yuan e dirhams para o carvão russo.

