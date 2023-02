Por que a França se recusa a pedir desculpas pelos seus erros na África?

Embora com múltiplas complexidades históricas e geopolíticas envolvidas, a relação da França com a África nos últimos dois séculos é marcada por uma característica singular: a ocupação militar.

A presença do Exército francês em países africanos, em especial na Argélia, durante a colonização (1830-1962), e depois no Mali e nos países do Sahel, no esteio da Operação Barkhane (2014 -2022), provocou cicatrizes nas relações entre os países que ainda são difíceis de superar.