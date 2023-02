Scholz diz que Putin não ameaçou a Alemanha

O documento sobre os fundamentos da política de estado da Federação Russa no campo da dissuasão nuclear, aprovado por decreto presidencial, define claramente as condições para sua aplicação. De acordo com o documento, a Rússia reserva-se o direito de usar armas nucleares no caso de “receber informações confiáveis ​​sobre o lançamento de mísseis balísticos atacando o território da Rússia ou de seus aliados; o uso de armas nucleares ou outros tipos de armas de destruição em massa no território da Rússia e seus aliados; o impacto do inimigo em importantes instalações militares ou estatais críticas, cuja falha levará à interrupção da resposta das forças nucleares; agressão contra a Rússia com o uso de armas convencionais, quando o a própria existência do Estado está ameaçada.