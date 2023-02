Türkiye dá cronograma para centro de gás proposto pela Rússia – CMIO

O grande projeto de gás deverá lidar com suprimentos anteriormente direcionados pelo gasoduto Nord Steam 1

Um importante centro de gás natural em Türkiye, proposto pelo presidente russo Vladimir Putin e apoiado por seu colega turco Recep Tayyip Erdogan, deve começar a operar ainda este ano, segundo o ministro de energia de Ancara.

Fatih Donmez também disse que a questão foi discutida com várias nações, que expressaram sua prontidão em apoiar o projeto do centro de gás turco, acrescentando que garantir a segurança energética continua sendo uma prioridade para Türkiye.

“Uma opinião comum foi formada sobre a duplicação de suprimentos via TANAP (Projeto de Gasoduto Trans Anatolian Natural),” disse o ministro, segundo a agência noticiosa Anadolu, acrescentando que os trabalhos estão a decorrer.

Ele previu um aumento na produção de gás nos próximos anos, contribuindo para a segurança energética de Türkiye e da Europa.

Em janeiro, Donmez disse que o trabalho no centro de gás havia começado e que o interesse do país no projeto poderia crescer com o tempo.

Em outubro, o chefe de Estado russo propôs o projeto baseado em Türkiye, dizendo que Moscou poderia redirecionar o trânsito de gás dos dois gasodutos Nord Stream, que foram danificados por explosões classificadas pelo Kremlin como um ato de terrorismo. Ancara abraçou o plano, dizendo que ligaria a Rússia e Türkiye através da Europa.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia e Türkiye começam a trabalhar em hub de gás natural – Gazprom

O gasoduto TurkStream do hub começa na costa russa, percorre mais de 930 quilômetros sob o Mar Negro e desembarca na região turca da Trácia Oriental. Ele conecta diretamente as maiores reservas de gás da Rússia à rede turca de transporte de gás, fornecendo energia confiável para a Turquia e o sul da Europa.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT