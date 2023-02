Mídia: Reino Unido arrisca guerra comercial com Bruxelas se retirar 2.400 leis da União Europeia

As tensões entre o Reino Unido e a UE aumentaram em junho de 2022, depois que o governo Johnson propôs um projeto de lei que revê unilateralmente as disposições do Protocolo da Irlanda do Norte acordado com Bruxelas. O projeto de lei prevê o estabelecimento de um “canal verde” para mercadorias transportadas a partir do Reino Unido , e também uma mudança nas regras tributárias, destituindo o Tribunal Europeu de Justiça de seu papel como único árbitro de disputas.