EUA adia viagem de diplomata à China por causa de balão – CMIO

Citando a necessidade de responder à presença de um balão chinês de alta altitude no espaço aéreo dos EUA, Washington adiou a viagem planejada do secretário de Estado, Antony Blinken, a Pequim na sexta-feira. Embora o Pentágono tenha expressado suspeitas de que o aeróstato possa ser usado para vigilância, a China disse que foi um balão meteorológico que saiu do curso.

Blinken e o presidente Joe Biden decidiram que era “melhor não prosseguir com a viagem neste momento,” AP informou citando um funcionário do Departamento de Estado. A determinação foi feita “apenas horas” antes de Blinken embarcar no avião.

A visita havia sido organizada por Biden e pelo presidente chinês Xi Jinping na cúpula do G20 na Indonésia em novembro passado e seria a primeira viagem de Blinken a Pequim desde 2020.

O balão foi visto pela primeira vez na quarta-feira sobre o noroeste dos Estados Unidos. Na quinta-feira, o Pentágono o descreveu como “um balão de vigilância de alta altitude.” Seu último local conhecido publicamente foi listado acima de Billings, Montana. Os militares dos EUA decidiram não derrubá-lo devido a questões de segurança, disse o Pentágono.













O senador Steve Daines, um republicano de Montana, reagiu à descoberta expressando alarme de que o balão foi capaz de “infiltrar” espaço aéreo dos EUA e expressando preocupações de que possa estar espionando instalações de mísseis nucleares localizadas em seu estado.

Na sexta-feira, Pequim disse que o balão era realmente chinês, mas o descreveu como “uma aeronave civil usada para fins de pesquisa, principalmente meteorológicos.”

“Afetado pelos Westerlies e com capacidade limitada de autodireção, o dirigível se desviou muito de seu curso planejado,” disse o Ministério das Relações Exteriores da China em um comunicado. Acrescentou que Pequim “lamenta a entrada não intencional do dirigível no espaço aéreo dos EUA devido a força maior” e está trabalhando com Washington para “lidar adequadamente com esta situação inesperada.”