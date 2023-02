A UE enfrentará escassez de combustível e aumento dos preços da energia – Hungria – CMIO

O bloco concordou com um teto de preço para os produtos petrolíferos russos no início desta semana, após um debate acalorado

Os estados membros da UE serão inevitavelmente atingidos pela escassez de combustível e pela disparada dos preços da energia devido a um novo teto de preço do petróleo russo que entrará em vigor em 5 de fevereiro, disse o Ministério da Energia húngaro no sábado.

Acrescentou que a Hungria também seria afetada pelas novas penalidades anti-Rússia a longo prazo.

Na sexta-feira, autoridades em Bruxelas anunciaram que o bloco estabeleceria o preço dos produtos petrolíferos refinados importados da Rússia em US$ 100 por barril de diesel e US$ 45 por barril de óleo combustível. A medida, apoiada pelos EUA, Austrália e outros países do G7, ocorre dois meses após o limite de preço original de US$ 60 para o petróleo bruto transoceânico.

Os tetos de preços fazem parte das sanções destinadas a reduzir as receitas de energia de Moscou em meio ao conflito militar na Ucrânia. A proibição pendente desencadeou grandes preocupações sobre interrupções no fornecimento global. Atualmente, o diesel está sendo negociado entre US$ 110 e US$ 120 o barril, enquanto o petróleo bruto está em torno de US$ 80.

Em dezembro, o presidente Vladimir Putin assinou um decreto sobre medidas de retaliação em resposta ao limite de preço das exportações russas de petróleo. Ela proíbe o fornecimento de petróleo e derivados da Rússia a países que aplicam um teto de preço em seus contratos.

O decreto entrou em vigor em 1º de fevereiro de 2023 e é válido até 1º de julho de 2023. Também proíbe entregas se os contratos mencionarem direta ou indiretamente o cap. A data efetiva da proibição de fornecimento de derivados de petróleo será determinada posteriormente pelo governo.

