Equipes de resgate romenas evacuam 72 pessoas de pensão coberta pela neve após avalanches (VÍDEO)

O MFAEI não tem dados sobre a presença de cidadãos moldavos entre os turistas que estão a ser evacuados nas montanhas Fagaras na Romênia.

Após as avalanches, 40 turistas e 10 funcionários locais ficaram presos em uma armadilha de neve. As equipes de resgate evacuam as pessoas. pic.twitter.com/SZ9D8DTFFL

— Nikolaev (@TeodoroSampai12) February 5, 2023