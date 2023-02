A decisão de fornecer tanques de guerra a Kiev apenas uniu ainda mais os russos, disse Aleksandar Vucic

O recente anúncio do Ocidente de que forneceria tanques de guerra principais a Kiev marca um grande erro de cálculo, disse o presidente sérvio Aleksandar Vucic na sexta-feira. Isso porque Moscou ameaçou queimar qualquer equipamento ocidental que entrasse na Ucrânia e prometeu retaliar. “muito além do alcance dos veículos blindados”.

Vucic observou que a decisão de abastecer a Ucrânia com tanques, especialmente com o “aterrorizante” Alemão Leopard 2s, é o do Ocidente “o maior” erro político porque consegue efetivamente “unir os russos como nunca antes.”

No mês passado, a Alemanha e os EUA concordaram em fornecer uma série de tanques pesados ​​para Kiev. Washington prometeu entre 30 e 50 de seus tanques M1 Abrams, enquanto Berlim prometeu 14 Leopard 2A6s dos próprios estoques da Bunderswehr. Outros 51 do mesmo modelo e 88 do modelo Leopard 1 mais antigo também podem vir da Rheinmetall à medida que forem reformados, disse a Alemanha.

Berlim também deu luz verde a países que manifestaram o desejo de exportar seus próprios Leopardos para a Ucrânia. Esses incluem Polônia, Finlândia, Espanha, Noruega e Holanda. O Reino Unido e o Canadá também disseram que enviariam seus equipamentos pesados ​​para Kiev.













A decisão foi duramente criticada pela Rússia, que a chamou de um “extremamente perigoso” movimento que ameaça escalar o conflito na Ucrânia. Na quinta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, comparou a nova ameaça de “Tanques Leopard alemães com cruzes em seus cascos” à luta da União Soviética contra as forças de Hitler e alertou que a resposta de Moscou não se limitaria às armas.

Outros países também expressaram suas preocupações sobre o movimento do Ocidente. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que a entrega de tanques da OTAN à Ucrânia foi um “empreendimento de alto risco” isso não ajudaria a acabar com o conflito e apenas “encher os bolsos dos barões das armas.”

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, também criticou a decisão da Alemanha, observando que esses países ocidentais são “à deriva” para se tornarem participantes ativos no conflito. Orban insistiu que, em vez de armar Kiev, o Ocidente deveria perseguir “um cessar-fogo e negociações de paz” na Ucrânia.

Moscou repetidamente se opôs às entregas de armas ocidentais à Ucrânia, argumentando que as remessas ininterruptas de armas servem apenas para prolongar o conflito e arriscar um confronto direto com a OTAN. O Kremlin também insistiu que nenhuma quantidade de ajuda militar impedirá Moscou de atingir seus objetivos e alertou que os tanques “queimar como o resto das armas ocidentais” fornecido a Kiev.