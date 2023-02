Índia abandona dólar na compra de petróleo da Rússia, relata Reuters

Anteriormente, Nova Deli disse que não estava preocupada com as ações antirrussas do Ocidente, e que continuaria comprando petróleo a todos. Em dezembro de 2022 o governo indiano também revelou que suas empresas não enfrentavam problemas no pagamento pelo petróleo, já que as restrições ocidentais não afetam os mecanismos dos acordos comerciais assinados com Moscou