Elon Musk derrota investidores no tribunal – CMIO

Um tribunal da Califórnia decidiu que Elon Musk não enganou os investidores com um tweet de 2018 sugerindo que ele poderia fechar o capital da Tesla, concluindo que ele não é responsável por perdas financeiras sofridas pelos acionistas após o post.

O julgamento de três semanas foi concluído na sexta-feira, quando os jurados determinaram que Musk não poderia ser responsabilizado pelas perdas dos acionistas e rejeitaram bilhões de dólares em danos reivindicados pelos demandantes.

“Graças a Deus, a sabedoria do povo prevaleceu! Estou profundamente agradecido pela conclusão unânime do júri,” Almíscar disse depois que o veredicto foi anunciado.

O caso centrou-se em um tweet de 7 de agosto de 2018 no qual Musk alegou ter obtido financiamento para fechar o capital de sua empresa de carros eletrônicos por US$ 420 por ação. Um grupo de investidores acusou o bilionário de enganar os acionistas da Tesla com a postagem, bem como um tweet posterior declarando que “apoio ao investidor está confirmado,” observando que o preço das ações da Tesla caiu drasticamente depois que ficou claro que o negócio não aconteceria.













Durante quase nove horas de depoimento, no entanto, Musk argumentou que acreditava que suas afirmações sobre a Tesla eram verdadeiras na época e que, de fato, conseguiu financiamento para tornar a empresa privada. Ele disse que o plano fracassou quando um grande investidor desistiu, mas insistiu que não enganou intencionalmente os acionistas, também questionando o “relacionamento casual” entre seus tweets e o preço das ações da Tesla.

Embora o juiz do caso, Edward Chen, tenha decidido anteriormente que os tweets em questão eram factualmente imprecisos e que Musk foi imprudente por publicá-los, os jurados finalmente concluíram que Musk não era responsável pelas perdas dos acionistas, recusando as reivindicações dos queixosos por danos. .

Em um processo separado sobre os mesmos tweets arquivados pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC), Musk foi acusado de fraude em valores mobiliários e de “falha em ter os controles de divulgação exigidos” no lugar para sua atividade online. O caso foi resolvido em 2018, quando Musk e Tesla foram forçados a desembolsar US$ 20 milhões em multas cada um, e Musk concordou em renunciar ao cargo de presidente do conselho da empresa.

No entanto, o bilionário agora está trabalhando para rescindir partes do acordo com a SEC em um tribunal de apelações dos EUA, ou seja, uma cláusula que exige que ele receba aprovação prévia da Tesla antes de tuitar sobre a empresa, chamando a regra de “focinho imposto pelo governo”.