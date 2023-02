Rússia aumenta reservas cambiais – CMIO

As participações do país estão se aproximando de US $ 600 bilhões, de acordo com o banco central

As reservas cambiais russas subiram US$ 3,1 bilhões na semana passada, revelou o Banco da Rússia na quinta-feira.

As participações totalizaram US$ 597,7 bilhões, tendo aumentado 0,5% durante a semana encerrada em 27 de janeiro, impulsionadas por uma reavaliação positiva das moedas, informou o banco central em sua atualização regular. Em 20 de janeiro, as reservas cambiais da Rússia totalizaram US$ 594,6 bilhões.

As reservas internacionais da Rússia, que são ativos estrangeiros altamente líquidos mantidos pelo Banco da Rússia e pelo governo do país, consistem em ouro monetário, Direitos Especiais de Saque (SDR) com o FMI e moeda estrangeira mantida no país.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Quantidade de investimentos russos congelados revelados

Aproximadamente metade das participações foram congeladas pelos bancos centrais ocidentais no início de março como parte das sanções anti-Rússia devido ao conflito na Ucrânia. Além de congelar os fundos, os países ocidentais proibiram as operações relacionadas à sua gestão.

As participações restantes consistem em ouro e moeda estrangeira mantidas no país, bem como ativos em yuans chineses. Antes do conflito, as reservas cambiais da Rússia atingiram um recorde histórico de US$ 643,2 bilhões.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT