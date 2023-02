Uma profecia autorrealizável? — CMIO

Quando um general prevê um conflito inevitável, ele corre o risco de convidar ataques preventivos

O general quatro estrelas americano Mike Minihan, chefe do Comando de Mobilidade Aérea (AMC) da Força Aérea dos EUA, acredita que os EUA e a China entrarão em guerra até 2025.

“Espero estar errado. Meu instinto me diz que lutaremos em 2025 ”, Minihan supostamente escreveu em um memorando para seus oficiais, obtido por meios de comunicação. A mensagem instrui o pessoal do AMC a treinar e colocar seus negócios em ordem para que sejam “legalmente pronto e preparado”.

Essa previsão é a mais direta e contundente já feita por um funcionário americano sobre a perspectiva de um potencial conflito entre os EUA e a China, além das indicações do presidente Joe Biden de que os EUA interviriam ao lado de Taiwan se a China invadisse. Claro, Minihan não é um formulador de políticas, e o memorando não é uma declaração oficial da política militar dos EUA em relação à China. Mas a influência dos militares dos EUA e, por extensão, do complexo militar-industrial, na formulação da política externa dos EUA e no humor em Washington em geral, não deve ser subestimada.

A realidade é, especialmente como visto na Ucrânia, que o risco de um conflito entre grandes potências é indiscutivelmente o mais alto desde o fim da Segunda Guerra Mundial ou o auge da Guerra Fria. Isso ocorre porque os EUA se veem como uma hegemonia global legítima e permanente. No entanto, também vê a concorrência se aproximando e está pronta para usar todos os meios necessários e assumir riscos maciços para impedir a ascensão de potências rivais. Como tal, os EUA e a China correm o risco de cair no chamado “Armadilha de Tucídides”, que é descrito como “uma aparente tendência para a guerra quando uma potência emergente ameaça deslocar uma grande potência existente como uma hegemonia regional ou internacional”.













A atual distribuição de poder no mundo é descrita como “multipolaridade emergente”. Após três décadas de unipolaridade americana, quando os EUA governaram sem contestação, várias potências emergentes estão mudando a ordem internacional. Multipolaridade difere de “bipolaridade” onde duas potências competem pela hegemonia, sendo o exemplo mais conhecido os EUA e a União Soviética durante a Guerra Fria.

Embora a bipolaridade traga uma forma de estabilidade, já que as capacidades militares de ambas as potências são equivalentes e os riscos de um conflito potencial são extremamente altos, a história mostra que a multipolaridade normalmente traz instabilidade, pois cria um ambiente internacional inseguro, imprevisível e competitivo. O mundo de 1914, onde um teatro de potências européias concorrentes disputavam o domínio internacional, finalmente entrou em combustão na Primeira Guerra Mundial. À medida que as potências mundiais concorrentes expandiam suas ambições imperialistas, elas procuravam conter as outras formando alianças e iniciando corridas armamentistas.

Soa familiar? Deveria. O mundo de hoje tem alguns paralelos perturbadores. Os EUA – uma hegemonia insegura cujo poder relativo está diminuindo à medida que outras potências mundiais emergem – estão tentando desesperadamente degradar, minar e conter seus rivais, desencadeando corridas armamentistas e expandindo sistemas de alianças. O foco na expansão da OTAN já provocou o conflito na Ucrânia, mas pior ainda, o governo Biden está buscando ativamente expandir esse modelo para o Leste Asiático contra a China, na forma de blocos como o Quad e o AUKUS.

Embora esses sistemas de alianças devam, em teoria, estabelecer a dissuasão e projetar o poder americano, na prática a história mostra que esse comportamento apenas provoca, em vez de prevenir, o conflito. A Guerra Fria é a única exceção em toda a história, e o conflito na Ucrânia apenas afirmou isso. Porque quando um estado busca se armar com o objetivo de atingir outro deliberadamente, o outro responde, criando um ciclo de escalada. Cada estado, portanto, corre para aprimorar suas capacidades com o objetivo de responder ao outro, e o ciclo se auto-reforça.













Como as corridas armamentistas se transformam em guerras? A resposta é que, em um clima de crescente paranóia política, suspeita e desconfiança que acompanha essas tensões militares, alguns estados gostam de se perguntar “o que acontece se eles me atacarem primeiro?” ou “eles estão planejando um ataque?” O perigo decorre de quando um estado percebe que está enfrentando uma contenção militar, ou um potencial ataque preventivo, seu “única escolha” é atacar primeiro e acertar o primeiro golpe. Isso está, novamente, enraizado nas lições da história da Primeira Guerra Mundial.

Depois que a Áustria-Hungria (aliada da Alemanha) declarou guerra à Sérvia, a Alemanha acreditava que a guerra com a França (aliada da Rússia) era inevitável. Assim, decidiu-se atacar preventivamente a França, através da Bélgica. Por que isso é relevante hoje? Porque, e se, em algum momento, a China decidir que não tem escolha a não ser atacar os EUA ou o Japão primeiro, antes que eles entrem com a força das armas para proteger Taiwan? Fique tranquilo, ainda não chegamos lá, e Pequim normalmente é avessa ao risco quando se trata desse tipo de coisa.

Os comentários do general dos EUA são, obviamente, excessivamente dramáticos, pelo menos neste ponto. No entanto, eles são perigosos porque refletem o sentimento de que, mais cedo ou mais tarde, a guerra é inevitável e, quando se acredita que a guerra é inevitável, ela é tratada como tal e, portanto, a guerra se torna uma realidade. Neste momento, pode parecer impensável, mas muitas outras guerras no passado também foram. À medida que os EUA continuam a aumentar as tensões com Pequim, um ponto de inflexão, ou um erro de cálculo, torna-se cada vez mais provável, e é aí que reside o perigo.