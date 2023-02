Atirador aterroriza centro judaico – CMIO

Imagens de vigilância capturaram o momento em que um suspeito “louco” disparou pelo menos seis tiros em branco

A polícia e o FBI iniciaram uma investigação criminal depois que um homem, que supostamente alegou trabalhar para o Mossad, a agência de inteligência nacional de Israel, disparou vários tiros em branco dentro de um centro comunitário que atende principalmente judeus de língua russa em San Francisco. Membros atordoados não chamaram a polícia até o dia seguinte, pensando que era apenas mais um “louco” residente local.

O incidente ocorreu na noite de quarta-feira, quando um homem usando um boné de beisebol entrou no Schneerson Center durante uma sessão de estudo para adultos. Depois de falar brevemente com o grupo – e até mesmo ser convidado para a mesa – ele de repente sacou uma arma.

Imagens de vigilância do incidente mostram o suspeito aparentemente lutando para engatilhar a arma por alguns segundos antes de disparar pelo menos seis tiros, que acabaram sendo brancos. A maioria dos membros do centro, a maioria idosos, parecia estar em estado de choque, o que pode explicar por que a polícia não foi imediatamente chamada ao local.

“Eles ficaram todos atordoados! Você poderia imaginar, como você convida um amigo, e ele começa a atirar. Você está atordoado. Despreparado. Todo mundo ficou atordoado!” O rabino Bentzion Pil disse em um vídeo no YouTube, explicando que o homem falava russo, “parecia judeu” e não algum tipo de “terrorista” ou “fascista.” Ele acrescentou que os membros presentes naquela noite deliberaram sobre o curso de ação correto e, finalmente, decidiram não telefonar para a aplicação da lei, argumentando que “infelizmente há muitos malucos em São Francisco ultimamente.”













“Eu ainda acredito que foi apenas um cara maluco”, Pil disse, acrescentando que o suspeito alegou ser do serviço secreto israelense Mossad. “Ele não gritou nenhuma palavra ou expressão anti-semita.”

No entanto, depois que outros membros do centro souberam do ocorrido, a polícia foi notificada na quinta-feira. O rabino Alon Chanukov, que atua como vice-presidente da sinagoga, disse que considera o que o homem fez um ato de “terrorismo” mesmo que os tiros disparados fossem em branco.

“O terrorismo não precisa ter assassinatos. Na minha opinião, o que ele fez foi vir e fazer um ataque terrorista. Ele veio para aterrorizar as pessoas”, Chanukov disse.