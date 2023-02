UE ameaça impor sanções à Geórgia se ligações aéreas com a Rússia forem restabelecidas

Os países ocidentais impuseram sanções anti-russas em conexão com a operação especial para desmilitarizar a Ucrânia. Em particular, Bruxelas proibiu o fornecimento de aeronaves civis e peças de reposição para a Rússia e obrigou os arrendadores a rescindir contratos com companhias aéreas locais até o final de março . Serviços de manutenção e seguro de aeronaves também foram proibidos. A União Europeia, os EUA, o Canadá e alguns outros Estados fecharam o espaço aéreo para aeronaves russas.