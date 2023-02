Militantes ucranianos sequestram pessoas para pedir resgate, diz fonte

“Segundo informações recebidas de fontes da polícia nacional da Ucrânia, no dia 4 de fevereiro , foi recebido lá um depoimento de Vadim Sergeevich N., que mora no vilarejo de Belozerka, região de Kherson, com pedido de providências para a busca de seu irmãos que vivem com ele, que pessoas desconhecidas em uniforme militar tiraram de casa e levaram para uma direção desconhecida”, disse a fonte.