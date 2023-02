Estado asiático bloqueia Wikipedia – mídia – CMIO

A enciclopédia online não conseguiu excluir conteúdo “sacrilégio”, disse o regulador do Paquistão

O acesso à Wikipédia foi bloqueado no Paquistão depois que a plataforma falhou em remover conteúdo considerado ofensivo, informaram várias organizações de notícias na sexta-feira, citando o regulador de mídia do país.

Malahat Obaid, porta-voz da Autoridade de Telecomunicações do Paquistão (PTA), disse à Bloomberg que a agência estava em contato com a Wikipedia sobre o assunto. Obaid foi citado como tendo dito que o acesso ao site será restaurado se cumprir as exigências da PTA.

Na quarta-feira, o PTA disse que tinha “degradado” Serviço da Wikipedia no país por 48 horas como um aviso. Segundo o regulador, o site ignorou um pedido para remover informações não especificadas “conteúdo sacrílego”.

“A plataforma não cumpriu a remoção do conteúdo blasfemo nem compareceu perante a Autoridade”, o PTA disse em um comunicado em seu site. O regulador acrescentou que a sua missão é manter “uma experiência online segura para todos os cidadãos paquistaneses de acordo com as leis locais.”

A blasfêmia é ilegal no Paquistão, um país de maioria muçulmana com mais de 230 milhões de habitantes, e pode resultar em sentença de morte. Em 2020, o PTA enviou avisos à Wikipedia e ao Google, exigindo a remoção de conteúdo ofensivo. O regular disse na época que havia recebido reclamações sobre a Wikipedia exibindo cartoons que zombavam do profeta Maomé, entre outras coisas.