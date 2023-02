Contas de água no Reino Unido sobem mais em quase duas décadas – mídia – CMIO

As famílias que estão lutando com o aumento dos custos de energia podem achar difícil arcar com os aumentos

Espera-se que as famílias inglesas e galesas vejam suas contas de água e esgoto subindo 7,5% a partir de abril, marcando o maior aumento em quase 20 anos, anunciou o órgão industrial do país Water UK na quinta-feira.

Com o aumento, os clientes pagarão cerca de £ 1,23 (US$ 1,51) por dia, em média – um aumento de £ 0,08 (US$ 0,10) por dia, ou £ 448 (US$ 551) por ano, £ 31 (US$ 38) a mais do que em 2022.

Os números atualizados vêm em meio a alertas de que um em cada cinco clientes já está tendo dificuldades para pagar. Grupos de consumidores estão alertando que o aumento pode espremer ainda mais as famílias atingidas pela forte crise de energia.

No entanto, a Water UK destacou que o aumento para a maioria dos clientes na Inglaterra e no País de Gales ficará abaixo da inflação. Os dados levam em conta que o CPIH de novembro (Índice de Preços ao Consumidor Incluindo Custos Habitacionais dos Moradores Proprietários), fixado como referência pelo órgão regulador, foi de 9,3%.













Em dezembro, a taxa de aumento geral de preços no Reino Unido foi de 10,5%.

“As contas de água continuam mais baixas, em termos reais, do que eram há uma década”, A Water UK disse, acrescentando que o aumento refletiu custos de energia mais altos, com as empresas de água usando cerca de 2% da eletricidade do Reino Unido.

O Conselho de Consumidores de Água (CCW) disse que havia uma loteria de código postal de esquemas de tarifas sociais, o que significa que algumas pessoas precisam de ajuda com suas contas “escorregar pela rede”.

“Esses aumentos trarão mais incerteza para as famílias em dificuldades em um momento em que não podem ter certeza de que receberão a ajuda de que precisam”, disse. A executiva-chefe da CCW, Emma Clancy, disse à Sky News.

