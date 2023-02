China reage ao atraso na visita de Blinken – CMIO

Nenhum dos lados havia anunciado que tal viagem estava planejada, afirmou Pequim

A China disse que respeita a decisão do governo Biden de adiar uma visita do secretário de Estado Anthony Blinken a Pequim, depois que um balão chinês de alta altitude foi avistado no espaço aéreo dos EUA.

O papel dos diplomatas chineses e americanos é “gerir adequadamente as relações bilaterais, em particular para gerir algumas situações inesperadas de forma fria e prudente,” O Ministério das Relações Exteriores da China disse em um comunicado no sábado.

“Na verdade, nenhum dos lados jamais anunciou que haveria uma visita”, disse. destacou o ministério.

Quanto a Washington adiar a viagem de Blinken, “É um assunto para os EUA fazerem seu último anúncio, e nós respeitamos isso,” disse o comunicado.

O ministério reiterou que o balão avistado no espaço aéreo americano na quarta-feira, que os EUA alegaram ser um dispositivo de espionagem, era na verdade um dirigível civil chinês usado para pesquisas, principalmente para fins meteorológicos. “Esta é uma situação totalmente inesperada causada por força maior e os fatos são muito claros”, disse. salientou.













Blinken disse que ligou para o diplomata chinês de alto escalão, Wang Yi, para informá-lo de que não viajaria para Pequim na sexta-feira. O secretário de Estado afirmou que disse a Wang que “a presença deste balão de vigilância no espaço aéreo dos EUA é uma clara violação da soberania dos EUA” e que Pequim “a decisão de tomar esta ação na véspera da minha visita planejada é prejudicial para as discussões substantivas que estávamos preparados para ter.”

Durante a ligação, Wang garantiu a Blinken que a China é um país responsável que respeita o direito internacional, informou o jornal chinês em inglês Global Times. O diplomata chinês insistiu que as partes mantenham o foco e evitem julgamentos errôneos ao lidar com “situações inesperadas”, o papel acrescentou.

A visita de Blinken à China foi supostamente organizada pelo líder dos EUA, Joe Biden, e pelo presidente chinês, Xi Jinping, na cúpula do G20 na Indonésia em novembro passado, e deveria se tornar a primeira viagem a Pequim de um secretário de Estado dos EUA desde 2020.

