Revolta após naufrágio de navio de guerra no Atlântico – CMIO

Grupos ambientalistas responderam com raiva depois que a Marinha do Brasil afundou seu antigo porta-aviões no Atlântico. O navio desativado foi inicialmente programado para ser desmantelado para sucata em Türkiye, mas sua entrada foi recusada.

O “naufrágio planejado e controlado” do ‘São Paulo’, de 32.800 toneladas, ocorreu no final da tarde desta sexta-feira, a cerca de 350 quilômetros da costa brasileira, a uma profundidade de cerca de 5.000 metros, segundo comunicado da Marinha. O local de descanso final foi selecionado em relação aos aspectos de navegação, ambientais e econômicos de tal movimento, acrescentou.

A decisão de afundar o navio veio depois que a empresa turca Sok Denizcilik foi autorizada no ano passado a sucatear a embarcação para metal, no que o Ministério da Defesa brasileiro chamou “uma tentativa sem precedentes” para reciclar em um “seguro e ambientalmente correto” maneiras.

No entanto, após o início do trânsito da embarcação, a Türkiye bloqueou o procedimento devido a preocupações de suas autoridades ambientais. O Brasil foi obrigado a trazer o porta-aviões para casa, mas não permitiu que ele entrasse no porto “alto risco” Para o ambiente.













Com o ‘São Paulo’ enfrentando o perigo de submergir espontaneamente devido a problemas de flutuabilidade, o Ministério da Defesa disse que não havia outra opção a não ser “alienação do casco, através do naufrágio planejado e controlado.”

Enquanto o Brasil afundava o navio em uma zona especialmente selecionada, o movimento atraiu a ira de ativistas ambientais. Em uma declaração no sábado, a ONG Basel Action Network disse que a embarcação continha cerca de 760 toneladas de amianto perigoso e centenas de toneladas de outras substâncias tóxicas, incluindo tinta carregada de metais pesados.

A organização afirmou que o naufrágio “sem dúvida, contaminará o ecossistema marinho na área do lixão nos próximos anos.”

O ‘São Paulo’ era um porta-aviões da classe Clemenceau que foi originalmente comissionado pela Marinha Francesa sob o nome ‘Foch’ em 1963. A embarcação, que podia transportar cerca de 40 aeronaves, foi entregue ao Brasil em 2000, tornando-se sua nova nau capitânia . Depois de ser atormentado por problemas de manutenção, o ‘São Paulo’ foi desativado em 2017.