Türkiye e Emirados Árabes Unidos devem cortar relações comerciais com a Rússia – Bloomberg – CMIO

Um funcionário do Tesouro dos EUA teria argumentado que as tentativas de prejudicar a economia russa estão sendo prejudicadas

Autoridades dos EUA alertaram Türkiye e os Emirados Árabes Unidos contra a manutenção de laços econômicos e financeiros com a Rússia porque o comércio está minando as sanções, informou a Bloomberg na sexta-feira, citando pessoas com conhecimento do assunto.

As advertências foram supostamente expressas por Brian Nelson, o subsecretário de terrorismo e inteligência financeira do Tesouro dos EUA, durante reuniões com autoridades turcas na quinta e sexta-feira.

A visita de Nelson a Türkiye faz parte de uma viagem regional que incluiu os Emirados Árabes Unidos no início desta semana e visa discutir as preocupações de Washington sobre as crescentes exportações para a Rússia que incluem produtos dos EUA.

Autoridades dos EUA pediram aos dois países que reprimam o fluxo de mercadorias para a Rússia, disseram as fontes à agência de notícias, acrescentando que milhões de dólares em itens controlados para exportação estavam chegando ao país atingido pelas sanções e poderiam ser usados pela indústria de defesa para estender o conflito na Ucrânia.













Dezenas de exportadores turcos enviaram mais de US$ 800 milhões em mercadorias para a Rússia, incluindo US$ 300 milhões em máquinas e outros US$ 80 milhões em eletrônicos nos oito meses até outubro de 2022, segundo pessoas que falaram sob condição de anonimato.

Outras áreas de preocupação incluem navios russos sancionados ou sujeitos a controles de exportação que fazem escalas na Turquia.

Enquanto isso, os Emirados Árabes Unidos mantêm laços com a Ucrânia e a Rússia. O governante do estado do Golfo, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, viajou para se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, em outubro, em meio ao conflito contínuo na Ucrânia. Os líderes expressaram a disposição de Moscou e Abu Dhabi de desenvolver a cooperação em todos os níveis.

