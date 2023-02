Presidiários dos EUA podem em breve trocar seus órgãos pela liberdade – CMIO

Um projeto de lei proposto na Nova Inglaterra pode fazer com que condenados vulneráveis ​​tomem decisões por desespero

As legislaturas estaduais nos Estados Unidos estão observando atentamente o destino de um projeto de lei de Massachusetts que permite que os prisioneiros recebam até um ano de isenção de sua sentença de prisão ao doar seus órgãos.

Segundo relatos, Bill HD.3822, chamado de “Lei para estabelecer o programa de doação de medula óssea e órgãos individuais encarcerados de Massachusetts,” permitiria que os prisioneiros participantes recebessem um mínimo de 60 dias e até um ano inteiro de redução de sua sentença. Isso seria estabelecido em uma audiência especial de liberdade condicional baseada de forma semelhante em sentenças comutadas para “bom comportamento.”

No entanto, também encorajaria doações repetidas e, como os encarcerados nos EUA são desproporcionalmente minorias e trabalhadores de baixa renda, isso tem semelhanças com o esquema de doação de sangue e plasma do país. Esse sistema ataca trabalhadores e estudantes de baixa renda, encorajando-os a doar sangue consistentemente em centros de coleta com fins lucrativos, vendendo-o efetivamente em uma espécie de versão vampírica do capitalismo.

Em um artigo de 2019 intitulado ‘Colhendo o sangue dos pobres da América: o último estágio do capitalismo’, Alan MacLeod observou que “cerca de 130 milhões de americanos admitem a incapacidade de pagar por necessidades básicas como alimentação, moradia ou assistência médica, a compra e venda de sangue é uma das poucas indústrias em expansão que restam nos Estados Unidos.













“O número de centros de coleta nos Estados Unidos mais que dobrou desde 2005 e o sangue agora representa bem mais de 2% do valor total das exportações americanas. Para colocar isso em perspectiva, o sangue dos americanos agora vale mais do que todos os produtos de milho ou soja exportados que cobrem vastas áreas do interior do país, “ ele disse.

De acordo com MacLeod, “Os Estados Unidos fornecem 70% do plasma mundial, principalmente porque a maioria dos outros países proibiu a prática por motivos éticos e médicos. As exportações aumentaram mais de 13%, para US$ 28,6 bilhões, entre 2016 e 2017, e o mercado de plasma está projetado para “crescer radiantemente”, de acordo com um relatório do setor. A maioria vai para países europeus ricos. A Alemanha, por exemplo, compra 15% de todas as exportações de sangue dos Estados Unidos. A China e o Japão também são clientes importantes”.

Mas pessoas de baixa renda doando sangue por dinheiro é um cenário muito diferente de prisioneiros literalmente doando seus órgãos pela liberdade. A diferença mais importante é que a proposta de doação de órgãos por presos seria resultado de uma sanção criminal.

A Constituição dos Estados Unidos proíbe “castigo cruel e incomum” de condenados, e pode-se argumentar que isso torna o projeto inconstitucional. Mas a maneira como é enquadrado significa que o contrato de órgão para liberdade não é tecnicamente uma punição – mas simplesmente um sistema voluntário que pode reduzir a punição real de um condenado. Também não é necessariamente cruel, já que uma pessoa pode viver uma vida normal sem um rim, nem incomum, porque pessoas saudáveis ​​doam órgãos o tempo todo.

Os Estados Unidos têm a escravidão como forma de punição codificada em sua constituição, por meio da 13ª emenda. É também um país onde a pena de morte é legal em nível federal, mas aplicada principalmente pelos estados em crimes capitais, como homicídio. As prisões americanas também implementam rotineiramente confinamento solitário de longo prazo, reconhecido pela ONU como uma forma de tortura. O limite para provar “castigo cruel e incomum” é, portanto, excepcionalmente alto.













Um dos principais argumentos apresentados pelos proponentes do projeto de lei é que os presos não têm como, a partir de agora, doar órgãos, mesmo que decidam fazê-lo. Esse é um caso bastante sólido. Afinal, eles não deveriam poder exercer esse direito se todos os outros o têm? E qual é o argumento contra eles perderem esse direito – especialmente se isso ajudar a todos, incluindo a lista de espera de doadores congestionada de Massachusetts?

Infelizmente, o problema facilmente previsível é que isso incentiva as pessoas a literalmente desistir de órgãos, partes de seus corpos, por sua liberdade. Isso é inerentemente imoral. As pessoas encarceradas nas prisões americanas são desproporcionalmente de grupos minoritários, sujeitas a condições terríveis, com pouco acesso a ajuda econômica ou reabilitação.

Esta é uma das principais razões pelas quais os EUA têm a maior taxa de reincidência do mundo, com 76% dos prisioneiros libertados sendo presos novamente em cinco anos e surpreendentes 44% retornando à prisão em apenas um ano. Todo o sistema está preparado para o fracasso e para que as pessoas voltem para a prisão, levando-as a doar seus órgãos, mas sem nenhuma compensação financeira, apenas uma redução da pena.

Este é mais um passo na queda da América, como MacLeod descreveu, uma história de horror do capitalismo em estágio avançado que se pode chamar de vampírico e onde os ricos se alimentam do sangue dos pobres.