UE concorda com novos limites de preço para o petróleo russo – CMIO

A União Europeia fixará o preço dos produtos petrolíferos refinados importados da Rússia em US$ 100 o barril para o diesel e US$ 45 o barril para o óleo combustível, confirmaram autoridades em Bruxelas na sexta-feira.

A medida entrará em vigor no domingo, dois meses após o limite de preço original de US$ 60 para o petróleo bruto transoceânico. Os EUA, a Austrália e outros membros do G7 já adotaram o limite, como parte das sanções destinadas a limitar as receitas de energia de Moscou em meio ao conflito na Ucrânia.

O embargo esperado alimentou temores de interrupções no fornecimento global. Atualmente, o diesel está sendo negociado entre US$ 110 e US$ 120 o barril, enquanto o petróleo bruto está em torno de US$ 80.

O G7 procurou impor a medida proibindo as companhias de navegação de acessar seguros ocidentais, corretagem e serviços financeiros, a menos que cumpram o preço máximo.

Moscou respondeu proibindo a venda de petróleo e derivados para qualquer pessoa que opte por cumprir o teto de preços. O vice-primeiro-ministro russo, Aleksandr Novak, disse em dezembro que o petróleo pode e será redirecionado para a Ásia, África e América Latina.













Conseguir que todos os 27 membros da UE concordassem levou algum tempo devido à linha dura da Polônia e dos países bálticos, disseram funcionários anônimos ao Financial Times. Bruxelas revisará o limite a cada dois meses, levando em consideração seu efeito sobre a receita russa e “possíveis turbulências” nos mercados globais de energia, de acordo com a agência.

Como concessão, Varsóvia e seus aliados concordaram em discutir sanções contra a Bielo-Rússia no final deste mês, como parte de um novo pacote de medidas anti-russas.

Funcionários da UE falando ao FT descreveram o teto de preço como um “medida restritiva bem equilibrada que manterá o preço do petróleo e produtos derivados baixos o suficiente para reduzir a renda da Rússia, garantindo o acesso de terceiros países.”

Analistas de mercado, no entanto, estão céticos. Um analista disse ao canal norte-americano CNBC na sexta-feira que o embargo foi “bastante inconsequente” até aqui. Outro notou que era “inventado por burocratas formados em finanças” que não entendia os mercados de petróleo, e tem “falhou completamente.”