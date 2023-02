Alemães disseram que estão usando muito gás – CMIO

O país está tentando reduzir o consumo para compensar a perda de suprimentos russos

As famílias e empresas alemãs não conseguiram economizar gás natural suficiente na segunda quinzena do mês passado, alertou a Federal Network Agency (BNetzA).

O presidente da agência, Klaus Mueller, twittou na sexta-feira que os consumidores economizaram apenas 8,6% na última semana de janeiro, em comparação com os níveis médios entre 2018 e 2021, e 14% ao levar em conta as temperaturas mais frias.

O regulador disse anteriormente que a Alemanha precisa reduzir o consumo de gás em pelo menos 20% para ajudar a compensar a perda de suprimentos da Rússia.

O Ministério da Economia alemão afirmou no mês passado que Berlim estava a anos de substituir o combustível russo. Dados oficiais mostraram que o país importou 55 bilhões de metros cúbicos (bcm) de gás russo em 2021, mais da metade de suas compras totais.

De acordo com dados da BNetzA, as instalações de armazenamento de gás da Alemanha estão mais de 78% cheias e bem acima da meta do governo de 40% para 1º de fevereiro. “bom” e ajudaria a se preparar para o próximo inverno.

O Ministério da Economia, no entanto, reconheceu que, uma vez que as reservas de armazenamento se esgotem no final deste ano, e chegue a hora de reabastecê-las para a próxima estação de aquecimento, a Alemanha pode enfrentar escassez.

De acordo com cálculos do Oxford Institute for Energy Studies, a Alemanha enfrenta um déficit de abastecimento de cerca de 30 bcm de gás este ano, e as chamadas Unidades Flutuantes de Armazenamento e Regaseificação (FSRUs), que estão sendo instaladas em vários portos para permitir a importação de GNL, poderá produzir menos da metade desse volume até o final de 2023.

