Os americanos compartilharam suas opiniões sobre o armazenamento de documentos secretos com Biden

Quase metade dos americanos acredita que documentos classificados encontrados na casa e no antigo escritório do presidente dos EUA Joe Biden foram deliberadamente armazenados lá, um estudo encomendado pela Newsweek mostrou um estudo da Redfield & Wilton Strategies.

Nota-se que 42% dos entrevistados acreditam que todo o tópico com os documentos secretos encontrados na posse de Biden é “inflado”. No entanto, 65% dos participantes do estudo eram a favor de que o FBI realizasse buscas em todos os imóveis do presidente americano.