China ajudando a Rússia a obter tecnologia-chave – mídia – CMIO

As sanções ocidentais aparentemente não prejudicaram o fluxo de peças de aeronaves, rádios e microchips

As empresas de defesa chinesas estão fornecendo à Rússia componentes adequados para uso militar, informou o Wall Street Journal no sábado. Apesar das repetidas tentativas de Washington de interromper o fluxo de tais componentes através da Turquia e dos Emirados Árabes Unidos, dezenas de milhares de remessas foram concluídas com sucesso, afirmou o relatório.

Citando dados alfandegários russos supostamente obtidos pelo C4ADS, um think-tank com sede em Washington, o jornal afirmou que 84.000 remessas foram feitas desde que a Rússia lançou sua operação militar na Ucrânia em fevereiro passado. Estes supostamente incluem “uso duplo” componentes – itens adequados para uso militar ou civil – como computadores de navegação, semicondutores, peças de aeronaves e equipamentos de interferência de comunicações.

Os EUA exigiram repetidamente que a China cumprisse as sanções à indústria de defesa russa e sancionou algumas empresas chinesas acusadas de violar essas restrições. Pequim nega desrespeitar as sanções, com um porta-voz de seu Ministério das Relações Exteriores dizendo ao Wall Street Journal que as alegações são “puramente especulativo e deliberadamente exagerado.”

A Rússia não fez comentários ao jornal, enquanto a maioria das empresas chinesas e russas supostamente envolvidas se recusaram a retornar suas mensagens.













Enquanto os aliados europeus de Washington cortaram seus laços com a Rússia – muitas vezes em detrimento de suas próprias economias, os parceiros dos Estados Unidos em outros lugares ficaram menos entusiasmados. O relatório afirmou que muitos dos componentes enviados pela China vieram para a Rússia via Türkiye e os Emirados Árabes Unidos, os quais se recusaram a sancionar Moscou.

O principal funcionário de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA visitou os dois países esta semana, onde pressionou as empresas locais a cortarem seus laços com entidades russas, ameaçando-as com a perda de acesso aos mercados ocidentais. O secretário de Estado, Antony Blinken, deveria levantar a questão da suposta evasão de sanções da China durante uma viagem a Pequim nesta semana, antes de a viagem ser cancelada em meio a controvérsias sobre o aparecimento de um suposto chinês. “balão de vigilância” sobre os EUA na quarta-feira.

Com as relações entre Washington e Pequim em baixa histórica, a China e a Rússia continuaram a fortalecer sua parceria, disse o vice-ministro das Relações Exteriores, Ma Zhaoxu, após uma visita a Moscou no início desta semana. Os EUA, por sua vez, responderam com mais sanções, colocando na lista negra quase duas dúzias de indivíduos e entidades na quarta-feira por supostamente ajudar a Rússia a adquirir tecnologia militar.