Crise do mercado imobiliário chinês ainda não acabou – FMI – CMIO

A China ainda enfrenta uma crise imobiliária e seu governo tem muito trabalho a fazer para resolver os problemas, disse o Fundo Monetário Internacional (FMI) na sexta-feira.

O setor imobiliário sem dinheiro, que responde por um quarto da economia chinesa, tem lutado com calotes e projetos paralisados, afetando a confiança do mercado e reduzindo o crescimento da segunda maior economia do mundo.

Economistas do FMI saudaram as recentes medidas das autoridades do país para aliviar as restrições ao financiamento do setor, mas destacaram que serão necessárias “ações adicionais” para acabar com a crise imobiliária.

“Se você olhar para as medidas, muitas delas abordam questões de financiamento para os desenvolvedores que ainda estão em boa saúde financeira, então isso vai ajudar”, disse. disse o vice-diretor do Departamento da Ásia-Pacífico do FMI, Thomas Helbling, à CNBC.

No entanto, os promotores imobiliários ainda enfrentam “forte” dificuldades, observou, acrescentando que “a questão do grande estoque de moradias inacabadas de forma mais ampla ainda não foi abordada.”













A pandemia de Covid-19 afetou gravemente o mercado imobiliário, causando dificuldades financeiras que resultaram num abrandamento da construção no país onde os apartamentos são tipicamente pré-vendidos aos consumidores. No ano passado, alguns compradores de casas suspenderam o pagamento de suas hipotecas em protesto.

Posteriormente, as autoridades chinesas enfatizaram a necessidade de ajudar os desenvolvedores a terminar a construção desses apartamentos pré-vendidos. Ainda assim, o espaço residencial vendido na China caiu quase 27% no ano passado, enquanto o investimento imobiliário caiu 10%, segundo números oficiais.

Agora Pequim precisa descobrir como a reestruturação pode ser alcançada e quem absorverá as perdas, disse Helbling.

“Caso contrário, o setor continuará em queda e permanecerá um risco e também restringirá as famílias que estão superexpostas ao setor imobiliário, e terão caixa e poupança amarrados, o que será uma desvantagem para a recuperação econômica mais ampla.” ele adicionou.

