Ex-presidente paquistanês Pervez Musharraf morre aos 79 anos – CMIO

O ex-presidente paquistanês e líder militar, Pervez Musharraf, faleceu aos 79 anos em Dubai no domingo, onde vivia em exílio auto-imposto. Sua família anunciou em junho que Musharraf foi hospitalizado com amiloidose, uma doença rara que envolve o acúmulo de proteínas nos órgãos.

Autoridades políticas e militares do Paquistão expressaram condolências pela morte de Musharraf. “Que Allah abençoe a alma que partiu e dê força à família enlutada”, o Inter-Services Public Relations (ISPR), a ala de mídia das Forças Armadas do Paquistão, disse em um comunicado.

Musharraf entrou para o exército aos 18 anos e lutou na guerra indo-paquistanesa de 1965. Ele subiu na hierarquia e foi nomeado chefe do Estado-Maior do Exército em 1998. No ano seguinte, Musharraf derrubou o governo em um golpe sem derramamento de sangue.

Musharraf aliou estreitamente o país com os EUA durante a crise global de Washington “guerra ao Terror” que foi lançado na sequência dos ataques de 11 de setembro em solo americano. Como resultado, ele se tornou alvo da Al-Qaeda e de outros extremistas e sobreviveu a pelo menos três tentativas de assassinato. O Paquistão, enquanto isso, tornou-se cada vez mais dependente da ajuda militar e de segurança dos EUA.













Em casa, Musharraf promulgou várias reformas liberais que buscavam ampliar os direitos das mulheres e modernizar o país. Ao mesmo tempo, os opositores o acusaram de autoritarismo quando suspendeu a constituição em 2007 e impôs o estado de emergência em todo o Paquistão. Musharraf acabou renunciando em agosto de 2008 em meio a uma tentativa de impeachment.

Em 2014, o tribunal superior do Paquistão indiciou Musharraf por alta traição em conexão com seu estado de emergência de 2007. O ex-presidente partiu para os Emirados Árabes para tratamento médico em 2016 e não voltou desde então.

Em 2019, o tribunal condenou Musharraf à morte. O ex-presidente apelou da sentença, que foi anulada em 2020.

Musharraf negou as acusações de traição. Em 2010, ele se desculpou por erros do passado. “Aproveito esta oportunidade para me desculpar sinceramente com toda a nação por essas decisões erradas”, disse. ele disse aos apoiadores na época. “Aprendi minhas lições e tenho certeza de que não as repetirei novamente.”