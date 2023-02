Sanções colocam em risco o fornecimento global de energia – Estado do Golfo – CMIO

As políticas de sanções adotadas pelos EUA, UE e aliados contra a Rússia, um dos maiores produtores mundiais de petróleo bruto, resultarão em escassez de energia no futuro, de acordo com o ministro da Energia saudita, príncipe Abdulaziz bin Salman.

Os estados membros da UE impuseram dez rodadas de sanções à Rússia em um esforço para reduzir as receitas do país com as exportações de energia, em resposta à operação militar na Ucrânia. As medidas mais recentes, apoiadas pelo Grupo dos Sete e pela Austrália, entraram em vigor em 5 de fevereiro.

“Todas essas chamadas sanções, embargos, falta de investimentos, vão se transformar em uma coisa e apenas uma coisa, uma falta de suprimentos de energia de todos os tipos quando eles são mais necessários”, disse. o ministro alertou no sábado, respondendo a uma pergunta sobre como as medidas comerciais afetarão o mercado de energia.

As últimas penalidades impostas à Rússia, o terceiro maior exportador de petróleo do mundo depois dos EUA e da Arábia Saudita, incluem um teto de preço para produtos petrolíferos refinados de US$ 100 por barril de diesel e US$ 45 por barril de óleo combustível. Os limites seguiram medidas semelhantes visando as exportações marítimas de petróleo da Rússia, que entraram em vigor em 5 de dezembro e proíbem as empresas ocidentais de fornecer serviços para cargas de petróleo russas, a menos que sejam compradas a US$ 60 ou menos por barril.

Questionado sobre quais lições foram aprendidas com a dinâmica do mercado de energia em 2022, o príncipe saudita disse que o mais importante é que o resto do mundo “confie na OPEP+.”

“Somos um grupo responsável de países… não nos envolvemos em questões políticas.”

Em 2022, a aliança, que inclui membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e outros produtores de petróleo, incluindo a Rússia, concordou em reduzir sua meta de produção em 2 milhões de barris por dia, ou 2% da demanda global. A medida entrou em vigor em novembro e será válida até o final de 2023 para apoiar o mercado.

