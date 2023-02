Trem transportando produtos químicos perigosos descarrilha – CMIO

Um trem que transportava produtos químicos descarrilou no estado americano de Ohio na noite de sexta-feira, causando um grande incêndio e provocando a evacuação de moradores da área.

Cerca de 50 vagões de um trem de 140 vagões saíram dos trilhos no vilarejo de East Palestine, não muito longe da fronteira do estado com a Pensilvânia, disse o National Transportation Safety Board (NTSB) no sábado.

Não houve relatos de mortes ou feridos como resultado do descarrilamento, mas um grande incêndio irrompeu no local, que continuou queimando no sábado.

“É uma cena de incêndio ativa,” O membro do conselho do NTSB, Michael Graham, disse. Várias explosões foram ouvidas no local do acidente no sábado, de acordo com relatos da mídia.

Os bombeiros na Palestina Oriental foram forçados a trabalhar em trajes de proteção, pois o trem malfadado transportava produtos químicos, entre outras coisas.

#QUEBRA: Vagões continuam a queimar 16 horas depois que um trem descarrilou na Palestina Oriental, Ohio. Uma ordem de evacuação obrigatória permanece em vigor para pessoas dentro de um raio de 1 milha do descarrilamento. Felizmente, nenhum ferimento foi relatado. @KDKA#SkyEye2pic.twitter.com/YoIpGyE3t8 —Ian Smith (@ismithKDKA) 4 de fevereiro de 2023

De acordo com o NTSB, dez dos vagões descarrilados continham materiais perigosos, incluindo cinco carregando cloreto de vinila, um gás incolor usado para fabricar tubos para encanamentos e outros produtos plásticos. O Instituto Nacional do Câncer dos EUA adverte que a exposição ao cloreto de vinila está associada ao risco de várias formas de câncer.













Até agora, apenas uma pequena quantidade de cloreto de vinila foi liberada por meio de dispositivos especiais de liberação de pressão, instalados em vagões de trem para evitar explosões, disse o NTSB.

A Agência de Proteção Ambiental de Ohio disse à CNN que até a noite de sábado não havia descoberto nenhum nível perigoso de contaminação do ar na área ao redor do acidente. Peritos permanecerão no local “enquanto for necessário” a agência assegurou.

O grande incêndio e a ameaça de explosões químicas levaram as autoridades locais a ordenar a evacuação dos residentes que vivem a 1 milha (1,6 km) do local do incidente. Cerca de 2.000 pessoas, aproximadamente metade da população da Palestina Oriental, tiveram que deixar suas casas, com os habitantes restantes sendo instruídos a ficar em casa.

Uma investigação está em andamento para determinar as causas do descarrilamento.