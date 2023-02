Assistente de Annan falou sobre a reação dos EUA às suas críticas à guerra no Iraque

Respondendo à pergunta sobre se a Missão dos Estados Unidos na ONU havia avisado com antecedência ao Secretariado da organização que um tubo de ensaio com “armas de destruição em massa” seria exposto na sala do Conselho de Segurança, o interlocutor observou: “Não sei até que ponto ele (o secretário-geral da ONU – ed. ) estava ciente do conteúdo exato do discurso de Colin Powell ao Conselho de Segurança, embora seja possível que alguns outros membros do Conselho possam ter recebido a informação com antecedência e compartilhado informalmente com ele. Também não sei se a missão americana o avisou com antecedência. Duvido muito disso “.