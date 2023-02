Sérvia e Bulgária lançam construção de novo gasoduto — CMIO

Espera-se que o interconector ajude a diversificar os suprimentos após uma diminuição nas importações de energia da Rússia

As obras de construção começaram na quarta-feira em um gasoduto interconector de gás natural Bulgária-Sérvia de 171 quilômetros (106 milhas), projetado para diversificar o abastecimento das duas nações.

O presidente sérvio Aleksandar Vucic e o presidente búlgaro Rumen Radev marcaram a abertura oficial. As duas nações já conectaram suas redes de gás no final de 2020 para permitir que a energia russa importada pelo oleoduto TurkStream chegue à Sérvia por meio de uma rede expandida.

O novo gasoduto vai da capital búlgara, Sofia, via Dimitrovgrad, na Sérvia, até Nis. Ele terá uma capacidade de 1,8 bilhão de metros cúbicos por ano, proporcionando um aumento de capacidade adicional de 80% em relação às atuais necessidades anuais de gás da Sérvia.

A interligação permitirá a Belgrado importar energia do Corredor de Gás do Sul e fornecê-la ainda mais ao sul da Europa.

De acordo com Vucic, a Sérvia se tornará uma nação de trânsito de gás para outros países dos Bálcãs Ocidentais graças ao novo gasoduto de interconexão.













“Você sabe que construímos nosso gasoduto central de 402 quilômetros de extensão (249 milhas) há um ano e meio, mas precisamos de volumes adicionais, então a interconexão com a Bulgária é importante para receber gás de outras fontes,” ele disse aos repórteres. “Ao contrário de uma parte significativa da Europa, a Sérvia não visa a desindustrialização, mas sim a reindustrialização, e vamos precisar de mais gás”, disse. ele adicionou.

Vucic observou que o novo gasoduto conectará a Sérvia à Bulgária, Grécia e outros países da UE e permitirá a importação de gás natural do Azerbaijão.

A Rússia é atualmente o único fornecedor de gás natural da Sérvia. Belgrado já garantiu 2,2 bilhões de metros cúbicos de gás anualmente, o que cobre 62% da demanda do país. O atual contrato do país com a Gazprom da Rússia expira em 31 de maio, e as autoridades esperam assinar um novo acordo de dez anos.

Eles também planejam começar a receber gás natural liquefeito da Grécia e gás natural do Azerbaijão em setembro para aumentar a segurança energética.

