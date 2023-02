EUA fazem movimento diplomático visando a China – CMIO

A embaixada dos EUA nas Ilhas Salomão reabriu na quinta-feira, décadas depois de ser fechada por ser redundante, em meio a preocupações em Washington sobre as aberturas do arquipélago do Pacífico Sul a Pequim.

A missão em Honiara consistirá de um encarregado de negócios, um “casal” de funcionários do Departamento de Estado e um “punhado” dos moradores, de acordo com a Associated Press, que descreveu a reabertura como parte de um esforço para “contrariar o avanço da China no Pacífico.”

Em uma declaração pré-gravada, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que, por meio de sua nova embaixada, Washington estará “melhor posicionado” promover a democracia e “enfrentar desafios compartilhados.”

Localizadas a cerca de 1.800 quilômetros a nordeste da Austrália, as Ilhas Salomão receberam uma missão diplomática dos EUA pela última vez em 1993, quando o Departamento de Estado decidiu reduzir o tamanho devido ao fim da Guerra Fria. Os EUA desempenharam um papel fundamental na libertação do arquipélago da ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, na sangrenta campanha de Guadalcanal.













Em 2019, porém, Honiara decidiu transferir suas relações diplomáticas com a China dos exilados nacionalistas em Taiwan para o governo comunista de Pequim. A decisão desencadeou tumultos em Guadalcanal, com manifestantes atacando empresas chinesas e incendiando a residência do primeiro-ministro.

Em 2022, Honiara assinou um acordo de segurança com a China, causando mais alarme nos EUA e na Austrália. O Departamento de Estado informou ao Congresso que a reabertura da embaixada era uma prioridade dada a China “influência crescente” e temores de uma escalada militar nas Ilhas Salomão.

Os EUA disseram às Solomons que Washington teria “preocupações significativas e responda de acordo” para qualquer “presença militar permanente, capacidade de projeção de poder ou uma instalação militar” pela China.













O governo australiano disse que qualquer tipo de base naval chinesa no arquipélago seria uma “linha Vermelha” para Canberra, enquanto alguns comentaristas até pediram a invasão das ilhas.

Em resposta a essas preocupações, o primeiro-ministro das Ilhas Salomão, Manasseh Sogavare, disse que a Austrália continua sendo o “parceiro de segurança de escolha,” e emitiu garantias de que não haveria base militar chinesa, insistindo no pacto de segurança com Pequim “tinha apenas aplicações domésticas.”