China aumenta importações de óleo combustível misturado com petróleo russo – mídia – CMIO

As sanções aos produtos petrolíferos estão afastando os suprimentos da Europa e em direção à Ásia

As refinarias chinesas independentes estão aumentando as compras de óleo combustível com desconto misturado de barris russos, informou a Reuters na sexta-feira, citando os dados mais recentes e fontes comerciais.

As sanções impostas pela UE e pelo Grupo dos Sete ao petróleo russo, incluindo o embargo iminente e o limite de preços para produtos refinados que entrará em vigor em 5 de fevereiro, enviaram os barris para o leste com grandes descontos.

Enquanto isso, uma escassez de cotas de importação de petróleo bruto do governo está forçando as refinarias independentes da China a usar o petróleo russo com desconto como matéria-prima de baixo custo.

O petróleo russo tem inundado os centros de transporte de navio a navio na Malásia e nos Emirados Árabes Unidos desde o segundo trimestre de 2022, disseram traders à agência. Para abrir caminho para o seguro e financiamento de navios, os comerciantes misturam barris de origem russa com outros óleos para renomear o país fornecedor e evitar sanções.

De acordo com as fontes da Reuters, os grandes descontos oferecidos nas cargas renomeadas estão ajudando as refinarias independentes chinesas a melhorar as margens e substituir o petróleo que algumas empresas não conseguem importar sem cotas.













“Estamos analisando o óleo combustível russo desde dezembro. É barato e não requer cotas de importação (brutas)”, um executivo de uma refinaria independente na província oriental de Shandong disse à agência, acrescentando que a refinaria não recebeu nenhuma cota de petróleo bruto do governo no ano passado e precisa comprar principalmente óleo combustível de destilação direta para produzir diesel e gasolina.

De acordo com dados oficiais da alfândega, as importações totais de óleo combustível da China aumentaram para cerca de 1,76 milhão de toneladas em dezembro, a maior desde setembro de 2021. Enquanto isso, as importações diretas de óleo combustível da Rússia caíram para 187.000 toneladas em dezembro, após atingirem o pico de 554.000 toneladas em outubro. As importações totais da Rússia mais que dobraram em relação ao ano anterior, para 3,1 milhões de toneladas em 2022.

“Os grandes descontos oferecidos estão impulsionando a tendência, já que os refinadores independentes são sensíveis ao preço. A China ainda está se recuperando, com a demanda doméstica por combustíveis refinados incerta”, Emril Jamil, analista sênior da Refinitiv para petróleo bruto e óleo combustível, disse à agência.

“A tendência continuará com a proibição da UE (em 5 de fevereiro), com todos os pontos de venda naturais na Europa fechados. A Ásia continuará a absorver barris russos (óleo combustível) mais baratos além do petróleo bruto”, ele adicionou.

