“Washington não vê limites em tentar infligir uma derrota estratégica à Rússia . A transferência de armas cada vez mais poderosas para o regime de Kiev é uma escalada deliberada do conflito pelos Estados Unidos “, disse Antonov.

Na sexta-feira, em resposta a uma pergunta sobre se a intenção por trás do fornecimento de bombas GLSDB para Kiev era atingir a Crimeia, o porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA, Pat Ryder, disse que caberá à Ucrânia decidir quando e onde usará os GLSDB.

Após a declaração do Pentágono na sexta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, lembrou que não se deve esquecer os comentários feitos pelo presidente russo, Vladimir Putin, em Volgogrado no início desta semana.