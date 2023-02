A Hungria continuará processando petróleo russo depois de 5 de fevereiro

A Hungria já havia obtido uma isenção de sanções contra os produtos petrolíferos russos e, portanto, após a entrada em vigor das restrições em 5 de fevereiro , ainda poderá processar o petróleo russo internamente, mas, a longo prazo, as consequências de novos anti- As sanções russas também podem afetar a Hungria, disse o ministério de energia do país.

“Como você sabe, o governo da Hungria conseguiu uma isenção temporária das sanções sobre o fornecimento de petróleo vindo do oleoduto, portanto, no futuro, ainda será possível processar e distribuir produtos de origem russa dentro do país, no entanto, é possível comercializar com outros países apenas produtos de origem não russa”, diz o comunicado. em comunicado divulgado pelo ministério.