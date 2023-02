Jatos israelenses atacam Gaza – CMIO

O IDF disse que tinha como alvo locais de “produção de material químico” e “fabricação de armas”.

Israel lançou ataques aéreos contra vários “terrorista” alvos em Gaza na manhã de quinta-feira, horas depois que um foguete disparado da área foi interceptado pelo sistema de defesa aérea Iron Dome.

“As IDF estão atacando atualmente em Gaza”, as Forças de Defesa de Israel confirmaram em um tweet por volta das 3h da manhã de quinta-feira. Cerca de 30 minutos depois, compartilhou alguns detalhes sobre os alvos do ataque, alegando que “Caças da IDF atingiram um local de produção de matéria-prima química, juntamente com um local de fabricação de armas pertencente à Organização Terrorista do Hamas.”

Não houve relatos imediatos de vítimas, mas vídeos circulando nas mídias sociais supostamente mostraram várias explosões no centro de Gaza, uma das áreas mais densamente povoadas do mundo.

Na tarde de quarta-feira, os militares israelenses interceptaram um foguete disparado da faixa, e as sirenes de alerta de mísseis soaram novamente em Sderot e cidades próximas pouco antes dos ataques noturnos. Na última sexta-feira, vários foguetes disparados de Gaza contra Israel também desencadearam ataques retaliatórios contra alvos do Hamas.

“As IDF responsabilizam o Hamas por todas as atividades terroristas provenientes de Gaza e enfrentarão as consequências das violações de segurança contra Israel”, disse. os militares acrescentaram.













O mais recente surto de violência ocorre depois que as forças de segurança israelenses invadiram o campo de refugiados de Jenin, na parte norte da Cisjordânia, na última quinta-feira, matando dez palestinos, segundo autoridades locais. Autoridades israelenses disseram que o exército pretendia prender suspeitos de terrorismo, que abriram fogo e foram mortos.

Na noite de sexta-feira, sete pessoas foram mortas e outras três ficaram feridas do lado de fora de uma sinagoga em Jerusalém Oriental, antes que o atirador, um palestino de 21 anos, fosse morto pela polícia. Em outro incidente no bairro de Silwan, poucas horas depois, um agressor palestino de 13 anos foi “neutralizado” por dois civis armados que portavam armas licenciadas.