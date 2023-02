Compra de ouro pelo banco central sobe para máxima de 55 anos – CMIO

A demanda geral em 2022 foi a mais alta em mais de uma década, disse o World Gold Council

As compras de ouro aumentaram 18% em 2022 em relação ao ano anterior, com a demanda atingindo quase cinco toneladas métricas, a maior desde 2011, informou o World Gold Council (WGC) na terça-feira. A tendência de alta ocorre após quedas significativas durante a pandemia de Covid-19.

O WGC também disse que os bancos centrais globais aumentaram a compra de ouro no segundo semestre do ano, adicionando impressionantes 1.136 toneladas do metal no valor de cerca de US$ 70 bilhões aos seus estoques, contra apenas 450 toneladas no ano anterior. Isso levou as compras anuais do setor ao maior volume desde 1967.

De acordo com Krishan Gopaul, analista sênior do WGC, grande parte das compras dos bancos centrais foi estimulada pelo fato de que o ouro é visto como um ativo mais seguro em tempos turbulentos, com expectativa de manter seu valor apesar das mudanças geopolíticas, ao contrário das moedas fiduciárias e títulos mais voláteis. .

“Em nossa pesquisa com o banco central, o que nos disseram como motivos para manter o ouro foi seu desempenho em tempos de crise, que é um diversificador eficaz e não há risco de contraparte. Se você observar o ano passado, tanto o ambiente geopolítico quanto macroeconômico, verá que todos esses fatores, além de serem uma razão para possuir ouro, podem ser vistos como razões para comprar mais ouro,” ele notou.

A maior parte das compras do banco central veio de mercados emergentes, incluindo China, Türkiye e Egito, que tradicionalmente detêm volumes de ouro mais baixos do que os bancos ocidentais, disse Gopaul. No entanto, “para os bancos centrais ocidentais, que não estão comprando porque já possuem muito ouro, o ponto principal é que eles não estão vendendo,” ele adicionou.

O WGS também observou que quase dois terços do ouro comprado pelos bancos centrais no ano passado não foram divulgados publicamente.

