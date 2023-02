Pequim: China nunca violou intencionalmente o espaço aéreo de outros países

Na sexta-feira, o chefe da diplomacia dos EUA, Anthony Blinken, anunciou que iria adiar uma visita a Pequim marcada para domingo (6).. Segundo Blinken, seria prematuro falar no assunto antes da resolução do atual incidente.

Oficiais da Defesa dos EUA disseram que o balão foi observado por alguns dias desde que entrou no espaço aéreo norte-americano, voando em grande altitude. O incidente fez com que o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, cancelasse viagem diplomática à China

O dirigível voou das Ilhas Aleutas através do território do Canadá e chegou ao estado de Montana. Os movimentos do balão são rastreados pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD).