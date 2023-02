No distrito de Kievsky, em Donetsk, após o bombardeio das Forças Armadas da Ucrânia, os tetos de um prédio de apartamentos desabaram, informou o Ministério de Situações de Emergência do DPR no Telegram.

Também é relatado sobre os danos a um prédio de vários andares na rua Chelyuskintsev. Como resultado do impacto direto de um projétil, os pisos do piso técnico foram destruídos, não houve vítimas.

O escritório de representação do DPR no JCCC informou no sábado sobre o bombardeio do distrito de Kievsky, em Donetsk, por tropas ucranianas, que dispararam dez foguetes do MLRS contra a cidade.