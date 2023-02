Coreia do Norte ameaça ‘nuclear por nuclear’ – CMIO

A Coreia do Norte prometeu uma resposta olho por olho a qualquer ameaça à segurança de Washington e Seul, incluindo o uso de seu “a força nuclear mais esmagadora.” O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, visitou a Coreia do Sul esta semana com a promessa de expandir ainda mais os exercícios militares conjuntos.

“A situação militar e política na península coreana e na região atingiu uma linha vermelha extrema devido às manobras de confronto militar imprudentes e atos hostis dos EUA e suas forças vassalas”, disse. disse um porta-voz não identificado do Ministério das Relações Exteriores em um longo comunicado divulgado pela Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) na quinta-feira.

Austin visitou a Coreia do Sul na terça-feira para reafirmar a “couraçado” compromisso de fornecer um ‘guarda-chuva nuclear’ ao seu principal aliado. Em editorial publicado pela Yonhap, ele revelou que os aliados estão “expandindo o escopo e a escala de nossos exercícios combinados”, Incluindo “exercícios de mesa baseados em cenários cada vez mais complexos focados em ameaças nucleares”, a fim de “aumentar nossa interoperabilidade e prontidão para ‘Fight Tonight’, se necessário.”

Pyongyang denunciou a oferta de Washington do chamado “dissuasão estendida” para o Sul como uma cortina de fumaça para uma escalada militar que está transformando a península coreana em um “enorme arsenal de guerra e uma zona de guerra mais crítica.”

“A RPDC terá a reação mais dura a qualquer tentativa militar dos EUA, com base no princípio de ‘arma nuclear por arma nuclear e um confronto total para um confronto total!’” disse o porta-voz.

No ano passado, a Coreia do Norte realizou um número recorde de lançamentos de mísseis, incluindo vários testes balísticos de longo alcance, chamando-os de uma resposta aos jogos de guerra EUA-Coreia do Sul em escala cada vez maior, que o Norte vê como uma ameaça à sua própria segurança e como “ensaios” para uma possível invasão.













O chefe do Pentágono afirmou que as atividades militares de Pyongyang apenas provam ainda mais a necessidade de “mantenha-se vigilante”, e prometeu em uma reunião com seu homólogo sul-coreano, Lee Jong-Sup, para “continuar a implantar ativos estratégicos dos EUA de maneira oportuna e coordenada no futuro.”

Os EUA mantêm uma força de cerca de 28.500 soldados na Coreia do Sul e, de acordo com Austin, é apenas graças a uma presença militar maciça dos EUA na península que a paz foi preservada lá por sete décadas.

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte acusou Washington de tentar forçar Pyongyang a “desarmar-se unilateralmente por meio de sanções e pressão militar”, acrescentando que “não está interessado em nenhum contato ou diálogo com os EUA” contanto que tal “política hostil” persiste.