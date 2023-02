Türkiye exigirá seguro para petroleiros russos a diesel – CMIO

Türkiye exigirá documentação de seguro válida de petroleiros que transportam produtos petrolíferos através de suas águas territoriais a partir de 6 de fevereiro, um dia após o início do embargo da UE às importações de produtos petrolíferos processados ​​da Rússia, anunciou a direção-geral de assuntos marítimos na quinta-feira.

Ancara tem exigido cobertura de seguro de Proteção e Indenização (P&I) desde dezembro, depois que uma proibição semelhante às importações marítimas de petróleo, juntamente com um teto de preço de US$ 60 por barril, foi introduzida pela UE e pelo G7, impedindo transações acima desse limite de recebimento de corretagem, remessa, ou serviços de seguros.

A medida rapidamente causou reveses quando dezenas de petroleiros que transportavam petróleo foram retidos nos estreitos de Bósforo e Dardanelos – as principais vias navegáveis ​​que ligam o Mar Negro ao Mediterrâneo.

Faltando dias para o embargo programado, os países da UE estão lutando para chegar a um consenso sobre o preço máximo dos produtos petrolíferos russos sob o novo mecanismo de limite proposto pela Comissão Européia (CE).

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

China aumenta importações de óleo combustível misturado com petróleo russo – mídia

Na semana passada, a CE sugeriu que o bloco aplicasse um teto de preço de US$ 100 o barril para produtos petrolíferos russos premium, como o diesel, minimizando as possíveis consequências na oferta global, e um limite de US$ 45 o barril para produtos com desconto, como óleo combustível. A Polônia e as nações bálticas, no entanto, ainda estão pressionando para que os limites sejam fixados em níveis mais baixos.

Espera-se que as medidas entrem em vigor em 5 de fevereiro, depois de obter a aprovação de todos os 27 estados membros da UE.

No início desta semana, Moscou proibiu a venda de petróleo bruto para partes que respeitam o mecanismo de teto de preços. Agora exige que os exportadores russos evitem qualquer menção direta ou indireta a isso em contratos com seus clientes no exterior em todos os estágios de entrega de combustível ao cliente final.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT