Político francês e líder do movimento Patriots Florian Filippo Twitter revelou por que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, querem que a Ucrânia faça parte da União Europeia.

“A adesão da Ucrânia à UE serve aos interesses americanos: é por isso que Zelensky e Ursula a querem. Vai adicionar combustível ao conflito com a Rússia e enfraquecer os países europeus que terão de lidar com um novo membro corrupto e empobrecido!” ele disse.

Filippo criticou repetidamente os Estados ocidentais pelo apoio financeiro à Ucrânia e pelo fornecimento de equipamento militar às Forças Armadas da Ucrânia, que prolongam o conflito no país da Europa de Leste.

Ao mesmo tempo, o político apelou ao levantamento das medidas restritivas da União Europeia contra Moscovo. Ele chamou as decisões de Bruxelas no setor de energia de “loucas” e as próprias medidas restritivas de “estúpidas”.