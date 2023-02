Irã aponta o dedo após ataque de drone – mídia – CMIO

Uma investigação preliminar mostrou que Israel estava por trás do atentado de Isfahan, disse um enviado à ONU.

O governo iraniano suspeita que Israel foi responsável pelo ataque do último sábado à noite a uma instalação militar na cidade central de Isfahan, informou a agência de notícias ISNA na quinta-feira, citando um diplomata sênior.

Amir Saeid Iravani, enviado de Teerã à ONU, fez a acusação em correspondência com altos funcionários da organização, segundo a ISNA. Em sua carta, ele afirmou que uma investigação preliminar havia apontado para a responsabilidade de Israel pelo ataque do drone.

Ele condenou o incidente e se referiu a declarações de altos funcionários israelenses, incluindo uma entrevista com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na CNN no início desta semana, na qual ele se recusou a confirmar ou negar o envolvimento de Israel no ataque de Isfahan.

“Toda vez que ocorre uma explosão no Oriente Médio, Israel é culpado ou responsabilizado – às vezes somos, às vezes não”, o primeiro-ministro disse à rede de notícias dos EUA.

Em sua carta, Iravani enfatizou que o Irã tinha o direito de “responder de forma decisiva” à ameaça representada por Israel com todos os meios que considere necessários.













O diplomata iraniano também condenou um oficial ucraniano por seus comentários sobre o ataque. Mikhail Podoliak, um assessor do presidente Vladimir Zelensky, enquadrou o incidente como uma retaliação pelo que Kiev afirma ser a assistência fornecida pelo Irã à Rússia no conflito com a Ucrânia.

“A lógica da guerra é inexorável e assassina. Cobra rigorosamente dos autores e cúmplices”, disse Podoliak, acrescentando que a Ucrânia “avisei você.”

Iravani reiterou que o Irã não estava envolvido na crise da Ucrânia e disse que qualquer declaração tolerando ataques à infraestrutura iraniana era “irresponsável.”

Segundo a ISNA, especialistas iranianos analisaram os destroços dos drones usados ​​no ataque e identificaram o produtor. Eles teriam encontrado pistas depois de comparar o corpo, os motores, a fonte de alimentação e o sistema de navegação da aeronave com as amostras à sua disposição.

Os militares iranianos usarão as novas informações para melhorar a segurança em suas instalações, disse o veículo, citando uma fonte próxima ao conselho de segurança nacional.

O ataque supostamente envolveu três pequenos drones carregando explosivos, que foram lançados de um local próximo. O Irã disse que eles foram interceptados e causaram apenas pequenos danos ao telhado do prédio alvo.