Sanções da UE desencadeiam alerta global de oferta de petróleo – CMIO

As restrições podem forçar Moscou a cortar a produção de petróleo, segundo especialistas citados pela Reuters

A proibição da UE às importações de produtos petrolíferos russos pode interromper os fluxos comerciais globais depois que a medida entrar em vigor em 5 de fevereiro, informou a Reuters na quinta-feira, citando analistas.

As sanções do bloco contra produtos petrolíferos refinados, incluindo diesel e combustível de aviação, podem afetar a oferta geral devido ao risco de que as restrições possam forçar a Rússia a reduzir a produção e o refino.

“Os barris vão sair e encontrar um mercado, um desafio logístico, mas não um desafio de abastecimento”, Ian Moore, associado de pesquisa sênior da corretora global Bernstein, disse à agência.

No entanto, encontrar compradores alternativos para produtos refinados deve se tornar um problema maior para a Rússia. Os volumes descontados de petróleo bruto do país estão atualmente em forte demanda na Índia e na China, dois países que são grandes exportadores de produtos combustíveis e possuem vastas capacidades próprias de refino.

“Embora a proibição deixe a Rússia com mais petróleo para exportar, pode não haver destinos suficientes para exportar o excedente e, portanto, a Rússia pode precisar cortar a produção em 5% a 10%”, disse. disse Pei Hwa Ho, analista de energia do DBS Bank, citado pela agência de notícias.













No mês passado, a Rússia teria aumentado o fornecimento de diesel para portos africanos e mediterrâneos em um esforço para desviar o fornecimento. Em dezembro, o vice-primeiro-ministro russo, Aleksandr Novak, disse que os suprimentos seriam redirecionados para a Ásia, África e América Latina, acrescentando que Moscou preferia cortar a produção de petróleo a concordar com qualquer teto de preço.

Bruxelas propôs um teto de preço de US$ 100 por barril para o diesel e um teto de US$ 45 por barril para produtos com desconto, como o óleo combustível. As medidas, aprovadas pelo G7, Comissão Europeia e Austrália, ainda precisam ser apoiadas por todos os estados membros da UE, embora um acordo seja alcançado na sexta-feira.

O limite segue uma medida semelhante implementada pelos países ocidentais em 5 de dezembro, que proíbe a venda, seguro e transporte de petróleo bruto marítimo russo, a menos que seja comprado abaixo de um limite de preço de US$ 60.

Por enquanto, os embarques de produtos refinados da Rússia continuam um tanto abundantes na Europa. O continente depende fortemente das importações de diesel do país sancionado, com os comerciantes tentando estocar antes das restrições.

