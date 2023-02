Bielorrússia esclarece requisitos de saúde para admissão ao serviço militar

O Ministério da Defesa e o Ministério da Saúde da Bielo- Rússia esclareceram os requisitos de saúde dos cidadãos que permitem a admissão ao serviço militar, o decreto correspondente dos dois ministérios foi publicado no sábado no portal jurídico nacional da Internet do país.

“Incluir na instrução sobre a determinação dos requisitos para o estado de saúde dos cidadãos relacionados ao serviço militar, aprovado pelo decreto do Ministério da Defesa da República da Bielorrússia e do Ministério da Saúde da República da Bielorrússia de 3 de janeiro de 2020 , … mudanças”, diz o documento.

Em particular, a instrução define os indicadores de desenvolvimento físico para os cidadãos quando são alistados em postos de recrutamento, convocados para serviço militar urgente, serviço na reserva, ingresso no serviço militar por contrato, quando se candidatam ao serviço militar em determinadas especialidades militares, bem como para cidadãos na admissão em escolas militares.

Por exemplo, está estipulado que “os cidadãos com peso superior a 100 kg são inaptos para o serviço militar nas forças de operações especiais das forças armadas”. Anteriormente, cidadãos com peso superior a 90 kg eram considerados inaptos para tal serviço. Ampliaram-se as possibilidades de reconhecimento de cidadãos aptos para diversas modalidades de serviço militar que apresentem obesidade de grau II com índice de massa corporal superior a 37 kg/m2.